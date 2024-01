Zwei Globetrotter kommen nach Radtour zum Nordkap ins Erzgebirge

Mit Anekdoten, Bildern, Videos und Drohnenaufnahmen nehmen die beiden Fotojournalisten Zuschauer in Thum mit auf ihre Reise durch den hohen Norden.

In ihrer Live-Reportage „Nordwärts“ berichten Sandra Butscheike und Steffen Mender am Samstag, 3. Februar, ab 19 Uhr und am Sonntag, 4. Februar, ab 17 Uhr im Volkshaus Thum über ihre Radreise von Thüringen zum Nordkap und zurück. Nur vier Tage nach ihrer Hochzeit auf Fahrrädern im Mai 2022 haben sie sich auf genau diese geschwungen, um...