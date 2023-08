Zwei Verletzte bei Unfall in Annaberg-Buchholz

16.000 Euro Schaden nach Auffahrunfall auf B 101

Auf der Talstraße mitten in Annaberg-Buchholz hat es am Mittwochnachmittag gegen 14.45 Uhr einen Auffahrunfall mit erheblichen Folgen gegeben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, befuhren eine 35-jährige Fahrerin eines Pkw Audi und ein 57-jährige BMW-Fahrer die Talstraße, die Bundesstraße 101, aus Richtung Frohnau. Dabei fuhr die...