Zwei Verletzte und mehrere Tausend Euro Schaden bei Unfällen in Schönfeld und Grumbach

Zwei verletzte Personen und mehrere Tausend Euro Sachschaden sind die Bilanz zweier Unfälle am Montag in Schönfeld und Grumbach. An der Einmündung Annaberger Straße (B 95)/Talstraße in Schönfeld kollidierte gegen 14.10 Uhr ein Ford (Fahrerin: 59) mit einem VW (Fahrer: 24), wobei Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10.000 Euro entstand....