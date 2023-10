Zweiter Netto-Markt in Annaberg-Buchholz öffnet nach Umbau

Nach einer Modernisierung soll die Filiale an der Dresdner Straße in Kürze wieder öffnen. Was ist neu?

Nach Umbauarbeiten wird eine Netto-Filiale in Annaberg-Buchholz in Kürze wiedereröffnet. Der etwa 700 Quadratmeter große Markt an der Dresdner Straße ist nach dem am unteren Bahnhof der zweite in der Kreisstadt, der in diesem Jahr modernisiert worden ist. Nach Umbauarbeiten wird eine Netto-Filiale in Annaberg-Buchholz in Kürze wiedereröffnet. Der etwa 700 Quadratmeter große Markt an der Dresdner Straße ist nach dem am unteren Bahnhof der zweite in der Kreisstadt, der in diesem Jahr modernisiert worden ist.