Zwölf Gartenlauben im Erzgebirge aufgebrochen

Diebe sind gewaltsam in Gartenlauben in Schlettau eingedrungen. Die Polizei kann noch keine Angaben zur Schadenshöhe machen.

Unbekannte sind in Gartenlauben im Erzgebirge eingebrochen. Betroffen war eine Gartenanlage am Hermannsdorfer Weg in Schlettau. Dort hatten sich die Täter Zutritt verschafft und waren gewaltsam in insgesamt zwölf Lauben eingedrungen. Geschehen sein soll das im Zeitraum zwischen 18 Uhr am Donnerstagabend und 14 Uhr am Freitag, teilt die...