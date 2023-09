14-Jähriger bei Fahrradunfall im Erzgebirge schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochabend in Bockau ereignet. Dabei waren zwei Fahrradfahrer frontal kollidiert.

Bei einem Fahrradunfall in Bockau ist ein Jugendlicher am Mittwoch schwer verletzt worden. Laut Polizei befuhr der 14-Jährige mit seinem Rad gegen 20.25 Uhr den Erzengelweg, einen Waldweg, aus Richtung Kirchbergweg in Richtung Bockau. Begleitet hatte ihn ein zweiter Radfahrer, der direkt nebenan fuhr.