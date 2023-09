20 Mannschaften beim Drachenbootrennen in Schneeberg

Saison am Filzteich in Schneeberg geht dieses Jahr bis 15. September.

Die Saison am Filzteich in Schneeberg ist normalerweise mit dem Drachenbootrennen beendet. Doch aufgrund des schönen Wetters bleibt bis 15. September geöffnet. Das Rennen ist am Samstag bei strahlendem Sonnenschein gelaufen. Janice Kaiser, die Geschäftsführerin der Stadtwerke Schneeberg: „Es haben sich 20 Teams angemeldet, die alle angereist...