333. Lößnitzer Weihnachtsmarkt: Von Sternenmarsch bis Bergaufzug

In der Kleinstadt im Erzgebirge wirken viele Einheimische am Marktgeschehen mit. Das sorgt für eine besondere Atmosphäre.

Die Zahl kann sich sehen lassen: Zum 333. Weihnachtsmarkt haben die Lößnitzer am Wochenende zahlreiche Besucher begrüßt. Erstmalig wurde in Lößnitz 1691 ein Weihnachtsmarkt abhalten, sagt Bürgermeister Alexander Troll. Höhepunkte der 333. Auflage: zum Beispiel der Sternenmarsch der Lößnitzer Kinder, die das Licht in die Stadt gebracht...