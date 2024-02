Abenteuerspielplatz für Männer: Alter Steinbruch im Erzgebirge kommt unter den Hammer

Es geht um 15.000 Quadratmeter Wald und Steine. Ein Lost Place, den nur Alteingesessene kennen. Das Gelände bei Aue ist herrenlos, der Freistaat Sachsen könnte es übernehmen. Aber er will lieber Geld.

“Du kommst in den Steinbruch!“, ist keine freundliche Ansage. Aber einen Steinbruch selbst zu besitzen und dort nichts tun zu müssen außer rumzuhängen, klingt ganz nett. In Bad Schlema kann der Traum von der eigenen Steilwand jetzt in Erfüllung gehen. Am Gleesberg steht ein vor circa 60 Jahren aufgegebener Steinbruch zur Versteigerung....