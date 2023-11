Abriss oder Sanierung – So soll es mit den 1509 DDR-Garagen in Schneeberg weitergehen

Seit Jahresanfang ist die Bergstadt Schneeberg für die Garagen auf kommunalem Grund zuständig. Weil nur noch dort investiert werden soll, wo es sich lohnt, hat die Verwaltung ein Garagenkonzept erarbeitet.

Wie geht es in Schneeberg mit den DDR-Garagen auf kommunalem Grund weiter? Diese Frage stellte sich Ende 2022, als die Übergangsvorschriften der Deutschen Einheit ausliefen. Während es in der DDR möglich war, auf fremdem Grund zu bauen, gehören in der Bundesrepublik Deutschland das Grundstück und Immobilie zusammen. Damit war zum...