Ärger um Schild bei Festumzug zum Tag der Sachsen: Eine klare Provokation

An einem Schild, das im Festumzug zum Tag der Sachsen in Aue an einem Fahrzeug der sächsischen Dachdecker zu sehen war, gibt es heftige Kritik. Zu recht. Eine Entschuldigung wäre angebracht.

Für Erwachsene gab es zwei Stunden volle Unterhaltung, für Kinder regnete es Süßigkeiten: Der große Festumzug am Sonntag ist einer der Höhepunkte beim Tag der Sachsen in Aue gewesen. Ein buntes Fest für Groß und Klein. Doch nun trübt ein Vorfall das Gesamtbild: Es geht um ein Schild, das an einem Wagen der sächsischen Dachdecker... Für Erwachsene gab es zwei Stunden volle Unterhaltung, für Kinder regnete es Süßigkeiten: Der große Festumzug am Sonntag ist einer der Höhepunkte beim Tag der Sachsen in Aue gewesen. Ein buntes Fest für Groß und Klein. Doch nun trübt ein Vorfall das Gesamtbild: Es geht um ein Schild, das an einem Wagen der sächsischen Dachdecker...