Ärztehaus, Eishalle, Stausee-Imbiss – Große Aufgaben für kleine Gemeinde im Erzgebirge

Schönheides Bürgermeister Thomas Lang hat zum Neujahrsempfang den Bürgern keine Luftschlösser versprochen. Doch was in diesem Jahr angegangen werden soll, hat es auch schon in sich.

Die Rede von Schönheides Bürgermeister Thomas Lang (parteilos) zum Neujahrsempfang am Montagabend in der Mittelbar war auch ein Plädoyer für bürgerschaftliches Engagement. Wie das funktioniert, dazu nannte der Ortschef mehrere Beispiele. So den Aufbau eines Jugendclubs in Schönheide „für 7- bis 20-Jährige“. Erfreulich aus seiner Sicht,... Die Rede von Schönheides Bürgermeister Thomas Lang (parteilos) zum Neujahrsempfang am Montagabend in der Mittelbar war auch ein Plädoyer für bürgerschaftliches Engagement. Wie das funktioniert, dazu nannte der Ortschef mehrere Beispiele. So den Aufbau eines Jugendclubs in Schönheide „für 7- bis 20-Jährige“. Erfreulich aus seiner Sicht,...