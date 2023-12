Anhänger von Laster fängt in Schneeberg plötzlich Feuer - B 169 kurzzeitig voll gesperrt

Auf der Kobaltstraße in Schneeberg musste die Feuerwehr am Mittwoch ausrücken. Dort geriet ein Anhänger in Brand.

Der Anhänger eines Lasters ist in Schneeberg am Mittwoch plötzlich in Brand geraten. Gegen 10.15 Uhr wurden die Feuerwehren aus Schneeberg und Bad Schlema in die Kobaltstraße (B 169) gerufen. Im Bereich der Reifen brannte der Anhänger. Sofort wurde ein Angriffstrupp zur Brandbekämpfung eingesetzt. Nachdem die Flammen gelöscht waren, wurde... Der Anhänger eines Lasters ist in Schneeberg am Mittwoch plötzlich in Brand geraten. Gegen 10.15 Uhr wurden die Feuerwehren aus Schneeberg und Bad Schlema in die Kobaltstraße (B 169) gerufen. Im Bereich der Reifen brannte der Anhänger. Sofort wurde ein Angriffstrupp zur Brandbekämpfung eingesetzt. Nachdem die Flammen gelöscht waren, wurde...