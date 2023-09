Aue: 4000 Euro Schaden auf Parkplatz verursacht und davon gefahren

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Dienstag auf dem Parkplatz des Simmel-Marktes ereignet hat.

Aue-Bad Schlema.

Die Ermittler des Polizeireviers Aue suchen Zeugen eines Verkehrsunfalls mit hohem Sachschaden, der sich am Dienstag, 29. August, zwischen

8.30 und 14 Uhr auf dem Parkplatz des Simmel-Marktes in der Auer Wettinerstraße ereignet hat. In dem angegebenen Zeitraum ist ein dort geparkter Pkw Opel Astra durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt worden, heißt es in einer Mitteilung der Polizeidirektion Chemnitz. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf etwa 4000 Euro beziffert. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum Unfallhergang beziehungsweise zum unbekannten Unfallverursacher machen? Hinweise zum Geschehen nehmen die Ermittler des Polizeireviers Aue unter der Telefonnummer 03771 120 entgegen. (mb)