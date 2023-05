Aue: Angebranntes Essen löst Feuerwehr-Einsatz aus

Zu einem Mehrfamilienhaus in Aue sind Feuerwehr und Rettungsdienst am frühen Sonntagabend ausgerückt. In dem Gebäude am Juri-Gagarin-Ring war in einer Wohnung das Essen angebrannt. Die Mieterin war nach ersten Informationen gerade spazieren und hatte das Essen offenbar auf dem Herd vergessen.