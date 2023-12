Aue-Bad Schlema: 86-Jährige beim Überqueren der Straße schwer verletzt

Zu dem folgenschweren Unfall ist es Samstagabend auf der Schneeberger Straße gekommen. Der Hyundai-Fahrer hatte noch versucht auszuweichen.

Aue-Bad Schlema.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Schneeberger Straße in Aue-Bad Schlema ist am Samstagabend gegen 18.30 Uhr eine Fußgängerin schwer verletzt worden. In Höhe des Kaufland-Einkaufszentrums überholte ein Hyundai (Fahrer: 23 Jahre) einen Pkw, während zur gleichen Zeit eine 86-jährige Frau die vierspurige Fahrbahn überquerte. Nach dem Überholvorgang bemerkte der Hyundai-Fahrer die Fußgängerin, die sich zwischen dem linken und dem rechten Fahrstreifen befand, berichtet die Polizei. Er versuchte, nach rechts über den Bordstein auszuweichen, konnte den Aufprall aber nicht verhindern. Die 86-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Hyundai-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Den Sachschaden beziffert die Polizeidirektion Chemnitz auf 1500 Euro. (mik)