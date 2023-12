Aue-Bad Schlema: Hakenkreuze auf Straße gesprüht

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Unbekannte haben in Aue-Bad Schlema Hakenkreuze gesprüht. Eine Polizeistreife hatte diese am Silvestermorgen im Bereich der Bahnbrücke in der Lößnitzer Straße bemerkt. Ein etwa vier mal vier Meter großes Symbol wurde mit weißer Farbe auf die Straße aufgebracht, ein kleineres auf den Gehweg. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Verwendens von...