Aue-Bad Schlema regelt Datenschutz neu

Für sich selbst und neun weitere Kommunen hat die Stadt Aue-Bad Schlema per Zweckvereinbarung einen Datenschutzbeauftragten gestellt. Besagter Mitarbeiter hat die Verwaltung inzwischen jedoch verlassen. Daher musste Ersatz her, den die Kommune in Form einer Firma aus Chemnitz fand. Kosten: 95.200 Euro. Inbegriffen ist im Vertrag laut...