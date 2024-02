Aue: Bernhard Brink präsentiert „Die große Schlager-Hitparade 2024“ im Kulturhaus

Mit dabei sind Stars des deutschen Schlagers wie Bernhard Brink, Peggy March, Patrick Lindner und Claudia Jung.

Bernhard Brink wird „Die große Schlager Hitparade 2024“ am Samstag,16. März, 16 Uhr, im Kulturhaus in Aue präsentieren. Das Thomann-Management, ein Veranstalter aus dem fränkischen Burgebrach, hat wieder eine Starbesetzung der Extraklasse zusammensgestellt. Mit dabei sind Stars des deutschen Schlagers wie die mit vielen ihrer Titel in...