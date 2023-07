Aue: Frau entblößt sich vor Kindern - Mann skandiert Hitlergruß

Die Ermittler des Auer Polizeireviers suchen Zeugen eines Vorfalls, der sich am Montagmittag gegen 12.15 Uhr am Auer Postplatz ereignet hat. Gefragt sind die Eltern der betroffenen Kinder.

Das Polizeirevier Aue sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Montag gegen 12.15 Uhr am Auer Postplatz ereignet hat. Die Polizei wurde informiert, dass ein Mann und eine Frau am Postplatz mehrere Passanten belästigen. Die Beamten trafen das erheblich alkoholisierte Duo kurze Zeit danach dort an. Dabei wurde bekannt, dass die 43-jährige Frau unmittelbar zuvor gegenüber etwa 20 Kindern und Jugendlichen an einer Haltestelle ihren Oberkörper entblößt hatte. Die Deutsche wurde wegen des Sexualdeliktes angezeigt, heißt es in einer Mitteilung der Polizeidirektion Chemnitz. Die Polizei sucht nun die Kinder und Schüler, die die exhibitionistische Handlung der Frau gesehen haben. Deren Eltern werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aue unter der Telefonnummer 03771 120 in Verbindung zu setzen.

Während die Polizisten den Sachverhalt klärten, skandierte der 38-jährige Mann mehrfach den Hitlergruß und entblößte seine Arme, auf denen deutlich sichtbar Hakenkreuze tätowiert sind. Gegen den Deutschen wurden Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. Der 38-Jährige und seine 43-jährige Begleiterin wurden zur Unterbindung weiterer Straftaten sowie zur Verhinderung weiterer Störungen in der Öffentlichkeit in Gewahrsam genommen. Am Freitagvormittag sind beide wieder entlassen worden. (mb)