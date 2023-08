Aue: Seltsam schimmernde Substanz im Schwarzwasser löst Blaulichteinsatz aus

Einen Blaulichteinsatz hat es am Sonntagabend in Aue gegeben. Der Grund: eine ungewöhnlich schimmernde Substanz im Schwarzwasser. Feuerwehrleute errichteten eine Barriere in dem Fluss.

Eine ungewöhnlich schimmernde Substanz im Schwarzwasser in Aue hat am Sonntagabend einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Zuerst entdeckt worden war diese an der Wasserstraße von einem Passanten, der gegen 17.15 Uhr den Notruf gewählt hatte.