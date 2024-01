Aue: Tausende Euro Bargeld entwendet, ohne Sachschaden anzurichten

Dieser Einbruch in ein Büro in Aue gibt Rätsel auf. Unbekannte haben Ende vergangener Woche 12.000 Euro gestohlen. Sie fanden die Schlüssel zu Geldkassette und Tresor.

Unbekannte Täter haben in Aue einen spektakulären Einbruch verübt. Wie die Polizei am Samstag dazu mitteilt, wurden aus einem Büroraum an der Agricolastraße im Auer Stadtteil Zeller Berg rund 12.000 Euro gestohlen – ohne dabei Sachschaden zu verursachen. Als Tatzeitraum für diesen Coup kommt die Spanne vom 11. Januar, 9 Uhr, bis 12....