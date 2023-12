Auer Autokratzer erneut unterwegs? Zwei Fahrzeuge beschädigt

Ein Audi und ein Volvo wurden in der Nähe des Klinikums zerkratzt. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Hat der Autokratzer in Aue erneut zugeschlagen? Wie die Polizei mitteilt, wurden am Dienstag- und am Mittwochnachmittag erneut zwei Autos an der Gartenstraße, im Umfeld des Auer Klinikums, zerkratzt. Am Dienstag traf es einen schwarzen Audi, an dem an der Beifahrerseite der Lack auf etwa 50 Zentimetern zerkratzt wurde. Geschätzter Schaden: 1000...