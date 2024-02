Auer Helios-Klinikum bietet Kompaktkurs zur Geburtsvorbereitung an

Die Veranstaltung findet Ende März statt. Anmeldungen sind per E-Mail möglich.

Einen Wochenend-Kompaktkurs zur Geburtsvorbereitung für werdende Eltern bietet das Auer Helios-Klinikum vom 29. bis 31. März an. Hebamme Nancy Wendler vermittelt an nur einem Wochenende Inhalte für die bevorstehende Entbindung, heißt es in einer Mitteilung des Klinikums. Es geht beispielsweise um den Geburtsablauf, die Schmerzbewältigung,...