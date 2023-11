Aus dem Erzgebirge an die Ostsee: Nussknacker & Co. reisen in spezieller Mission nach Ueckermünde

Die Trumpoldsche Sammlung aus Eibenstock ist für drei Monate um 100 Exponate ärmer. Die Holzkunst soll in Ueckermünde möglichst viele Nordlichter begeistern – und im besten Fall zu einem Urlaub im Erzgebirge animieren. Wie das?

Dicht an dicht, sorgfältig geschützt durch Luftnoppenfolie, wandert Nussknacker um Nussknacker in den geflochtenen Holzkorb. Die „Mannle“ gehen auf weite Reise. Bis an die Ostsee führt sie ihr Weg in besonderer Mission. „Wir schlagen damit mehrere Fliegen mit einer Klappe“, sagt Henry Pansch von der Touristinformation in Eibenstock.