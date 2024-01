Autofahrerin in Schneeberg biegt falsch ab und gerät in missliche Lage

Die Feuerwehrleute mussten einer Frau in der Nacht zum Samstag helfen, da sie einer Ansage ihres Navis gefolgt war und sich in einem steilen Fußweg festgefahren hatte.

Diese eisig kalte Nacht in Schneeberg wird die Fahrerin eines VW Lupo wohl nicht so schnell vergessen. Gegen 1 Uhr am Samstagmorgen war sie der Ansage ihres Navis gefolgt und auf einen Fußweg (Schlemaer Gasse) eingebogen. Allerdings führte dieser Weg steil bergauf, wurde immer schmaler, sodass sich die Frau mit ihrem Fahrzeug und zudem auf...