Azubi-Dinner soll jungen Erzgebirgern Berufe in der Gastronomie schmackhaft machen

In der Gastronomie werden Fachkräfte gesucht. Schmackhaft machen kann man einen Job in der Branche auf verschiedene Weise. Wie wäre es mit einem Drei-Gänge-Menü? In Schönheide wurde das Schülern aber nicht einfach vorgesetzt.

Ein leckerer Duft zog am Montagvormittag durch die Flure der Oberschule Schönheide. Intensiver wurde der, je näher man der Schulküche kam. Dort wuselten zehn Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit den Köchen Thomas Graßer und Marcel Beck und drei Azubis vom Hotel „Am Bühl" in Eibenstock zwischen Arbeitsplatten und Herd.