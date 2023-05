Balken und Sprossen von Klettergerüst auf Auer Spielplatz durchgesägt

Auf einem Spielplatz an einer Gartenanlage am Auer Glück-Auf-Weg haben Unbekannte am Wochenende mehrere Holzbalken und Sprossen eines Klettergerüstes durch- und angesägt. Ein Zeuge war darauf aufmerksam geworden und informierte die Polizei. Verletzt wurde niemand. Zudem wurden an dem Spielgerät Hakenkreuze sowie weitere volksverhetzende...