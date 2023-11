Beliebtes Fotomotiv in Schneeberg gerettet: Dieses Haus zieren wieder Bergmann und Engel im XXL-Format

Johannes Düring hat die erzgebirgischen Figuren zu neuem Leben erweckt. An der alten Brotbank in Schneeberg leuchten ab dem Wochenende wieder Bergmann und Engel. Diesmal sind sie aus Eiche gefertigt.

Dass sich eine Stadt in der Adventszeit herausputzt, ist für viele eine Selbstverständlichkeit. Doch nicht nur Kommunen, sondern auch viele Privatleute sorgen während der Weihnachtszeit für Lichterglanz. Dabei stehen die Schmuckstücke nicht nur in den Fenstern, sondern auch auf Grundstücken. In Schneeberg erstrahlt ab diesem Wochenende ein...