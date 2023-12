Bevor die ersten Bergparaden im Erzgebirge beginnen: Auer Verein mit neuer Ausstattung

Bergparaden sind ein Höhepunkt bei den Weihnachtsmärkten in der Region. Für einen Auer Verein stehen fünf auf dem Plan. Stolz sind dessen Mitglieder nicht nur auf neue Kleidung.

Mit dem ersten Advent kommt auf die Mitglieder des Historischen Bergbauvereins Aue eine anstrengende Zeit zu. Denn an jedem Wochenende bis Weihnachten sind einige von ihnen bei Bergparaden in der Region unterwegs. Auftakt ist am 3. Dezember die Bergparade in Aue. Bereits zuvor präsentiert sich der Verein zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes mit...