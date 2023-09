Bibliothek Schönheide: Leiterin geht nach 38 Jahren in den Ruhestand

Es ist das Lebenswerk von Ute Döhner, die Gemeindebibliothek in ihrem Heimatort. Deswegen ist es ihr ein Herzensanliegen, dass die Einrichtung erhalten bleibt, wenn sie jetzt in Rente geht.

Als Gudrun und Wolfgang Hanowski die ausgeliehenen Bücher in die Bibliothek zurückbringen, hätten sie von deren Leiterin, Ute Döhner, gern gewusst, wie es denn nun weitergeht, wenn sie in Rente geht. „Ich kann es nicht sagen“, bedauert die 65-Jährige. Für sie endet am 30. September nach 38 Jahren ihre Tätigkeit als Leiterin der...