Bockau: Zwei Straßen in den kommenden beiden Woche gesperrt

Verkehrsteilnehmer müssen sich in den kommenden beiden Wochen auf kurzzeitige Verkehrseinschränkungen in Bockau einstellen. Ursache dafür sind Arbeiten der Mitnetz an den Freileitungen. Das hat die Gemeindeverwaltung Zschorlau mitgeteilt. Dazu ist es erforderlich, die Schulstraße in der kommenden Woche von Montag bis voraussichtlich Freitag...