Brand durch Gasflasche in Aue: Zwei Verletzte

In der Nacht zum Donnerstag musste die Feuerwehr einen Brand an der Schwarzenberger Straße löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ein Wohnungsbrand hat in der Nacht zu Donnerstag in Aue zwei Verletzte gefordert. Wie die Polizei mitteilt, wurden gegen 23.55 Uhr Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst in die Schwarzenberger Straße gerufen. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand entflammte in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein Heizgerät, als ein Mieter (73) die Gasflasche...