Brand im Gewerbegebiet in Alberoda: Feuerwehr rückt an

In einer Firma für Pulverbeschichtungen kam es zum Brand eines Einbrennofens.

Am Samstag gegen 15 Uhr sind die Feuerwehren aus Aue und Alberoda zu einem Brand nach Alberoda ins Gewerbegebiet in die Wachbergstraße gerufen worden. In einer Firma für Pulverbeschichtungen kam es zu einem Brand eines Einbrennofens.