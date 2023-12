Brand in Eibenstock: Feuerwehren verhindern Übergreifen auf Wohnhaus

In der Nacht zu Freitag stand in dem Eibenstocker Ortsteil Wildenthal ein Unterstand für Mülltonnen in Flammen. Erste Folgen gab es auch für das Wohngebäude. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung.

