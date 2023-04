Bürgermeister greift heikle Themen auf

Schönheide.

Zur Zukunft der Garagen auf kommunalem Grund in Schönheide, zur Entwicklung der ärztlichen Versorgung und zur finanziellen Lage der Gemeinde will Bürgermeister Thomas Lang (parteilos) in einer Einwohnerversammlung Stellung nehmen. Zu dieser lädt er am heutigen Montag, 18 Uhr in die Aula der Oberschule Schönheide ein. Im Anschluss an seiner Ausführungen stehe er für Anfragen bereit. (ike)