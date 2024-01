Busunternehmer aus dem Erzgebirge investiert in neuen Standort 1,3 Millionen Euro

René Lang sucht schon seit langem nach einem neuen Standort für seinen Betriebshof. Sein bisheriger in Schwarzenberg platzt aus allen Nähten. Nun zieht er nach Aue um.

Mit einem Augenzwinkern erzählt René Lang, dass er die ersten Male, als er sich im Hauptgebäude der von ihm erworbenen Immobilie in Aue umgesehen hat, Brotkrumen streuen wollte wie Hänsel in dem bekannten Märchen. Man kann sich tatsächlich in dem Haus an der Bahnhofstraße mit mehreren Treppenhäusern und vielen Räumen verlaufen. Doch für...