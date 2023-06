Chor aus Tansania auf Tour im Erzgebirge

Auf seiner Deutschlandreise macht der Chor Kwaya ya Kati aus Tansania am Mittwoch und Donnerstag Station in Zschorlau und Bernsbach. Am Mittwoch beginnt das Konzert in der ev.-luth. Kirche um 18 Uhr, und am Donnerstag in der ev.-luth. Kirche in Bernsbach um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist jeweils frei, es wird um eine Spende zur Deckung der Unkosten...