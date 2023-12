Die hässliche Seite des Weihnachtslandes: Erzgebirger zeigen schräge Bäume

Auweia, wer kommt denn auf so was? Ein Männer-Trio aus Sosa hat dazu aufgerufen, schiefe und krumme Tannenbäume in den Vorgarten zu stellen. Die scheußlichsten Vertreter sollen sogar prämiert werden.

DESDHWB - was für eine ungelenke Abkürzung! Sie steht für „Das Erzgebirge sucht den hässlichsten Weihnachtsbaum“ und passt in ihrer Sperrigkeit zu dem, was sich drei Männer aus Sosa ausgedacht haben. Eine Art Gegenentwurf zum Weihnachtstaumel, bei dem alles schön und heimelig zugehen muss. „Wir haben uns gedacht: Alle wollen den... DESDHWB - was für eine ungelenke Abkürzung! Sie steht für „Das Erzgebirge sucht den hässlichsten Weihnachtsbaum“ und passt in ihrer Sperrigkeit zu dem, was sich drei Männer aus Sosa ausgedacht haben. Eine Art Gegenentwurf zum Weihnachtstaumel, bei dem alles schön und heimelig zugehen muss. „Wir haben uns gedacht: Alle wollen den...