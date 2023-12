Die Nacht der Nächte wird in der Schönheider Kirche gefeiert

Die Rodewischer Musikschule gastiert am Samstag in Schönheide. Zum Konzert werden um die 1000 Gäste erwartet.

Die Musikschule Rodewisch lädt für Samstag, 17 Uhr, zu ihrem Weihnachtskonzert in die Martin-Luther-Kirche in Schönheide ein. Unter dem Titel „Die Nacht der Nächte“ vermitteln etwa 100 Mitwirkende die wohl spannendste Geschichte der Menschheit, in der die Geburt Jesu stattfand. „Die Nacht der Nächte ist ein Weihnachts-Erlebniskonzert...