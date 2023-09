Diese Noten vergeben Besucher für den Tag der Sachsen in Aue

Rund 150.000 Gäste sind bei dem Volksfest an drei Tagen in Aue gewesen. Am Sonntag war der Festumzug der Höhepunkt. Doch nicht nur der sorgt bei den Gästen für Begeisterung. Es gibt allerdings auch Kritik.

Aue. Der Tag der Sachsen in Aue ist Geschichte. Viel wurde im Vorfeld diskutiert und Bedenken geäußert. Doch wie haben die Besucher die große Sachsensause erlebt? Bei einer Umfrage der "Freien Presse" haben sie dem Fest zum Abschluss eine Note vergeben.

Alina und Michael Wolff aus Limbach-Oberfrohna waren mit ihrem Sohn Kalle (16 Monate) angereist. "Wir sind auf dem Großparkplatz in Schneeberg. Alles hat gut geklappt." Das Glück war ihnen gleich zu Beginn am Rummel hold. Beim Automaten gab es beim ersten Versuch ein großes Plüschtier, das der Papa über das Festgelände trug. Während es viel Lob für die Angebote für Kinder gab, wurden die teilweise weiten Wege bemängelt. Deshalb vergab die junge Familie eine 2 für das Fest.

Stadtjubiläum von Aue etwas untergegangen

Thomas und Sabine Zwicker aus Aue erlebten drei Tage das Fest - vom Regen am Freitag bis zum Sonnenschein am Sonntag. "Es hat uns sehr gut gefallen", sagen sie. Der Tag der Sachsen sei gut organisiert gewesen. Durch das weitläufige Festgelände habe es nur an wenigen Stellen dichtes Gedränge gegeben. "Sehr schön war, dass sich Firmen und Vereine der Region an verschiedenen Ständen vorstellten und die große Vielfalt zeigten." Das Ehepaar vergibt eine 1 mit leichten Abstrichen. Aus seiner Sicht ist das 850. Stadtjubiläum von Aue beim Tag der Sachsen etwas unter gegangen. Aber dies sei bei der Fülle der Angebote zu erwarten gewesen.

Stefanie Landgraf mit ihren Söhnen Ferdinand und Frederick fanden den Festumzug sehr schön. Weil dieser jedoch direkt durch das Festgelände verlief, seien sie durch die Sperrungen etwas ausgebremst worden. Das Angebot für Familien, besonders auf den Themenmeilen, wurde von ihnen gelobt. Deshalb bewerteten sie den Tag der Sachsen mit der Note 2.