Doppelter Polizeieinsatz am Postplatz in Aue: Das war der Grund

Polizei und Rettungsdienst mussten am Freitag- und am Samstagabend im Auer Stadtzentrum anrücken. Dort waren mehrere Personen in Streit geraten. Für einen Beteiligten endete das mit einer schweren Verletzung.

Bei einer Auseinandersetzung auf dem Postplatz in Aue ist am Samstagabend eine Person schwer verletzt worden. Wie das Lagezentrum der zuständigen Polizeidirektion in Chemnitz am Abend auf Nachfrage bekannt gab, wurden die Einsatzkräfte der Polizei um 18.38 Uhr zu dem Platz im Auer Stadtzentrum gerufen, weil es dort eine Auseinandersetzung... Bei einer Auseinandersetzung auf dem Postplatz in Aue ist am Samstagabend eine Person schwer verletzt worden. Wie das Lagezentrum der zuständigen Polizeidirektion in Chemnitz am Abend auf Nachfrage bekannt gab, wurden die Einsatzkräfte der Polizei um 18.38 Uhr zu dem Platz im Auer Stadtzentrum gerufen, weil es dort eine Auseinandersetzung...