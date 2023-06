Drama am Waldrand: Mähdrescher im Erzgebirge zerhäckselt Rehkitz

Als immer mehr Raubvögel am Himmel kreisten, ahnte die Frau aus Alberoda, dass es zum Schlimmsten gekommen war. Wenig später erhielt sie die Bestätigung durch einen Mann, der mit seinem Hund vom Spaziergang kam: Am Waldrand lag ein zerstückeltes Rehkitz. „Dabei hatte ich bei der Agrargenossenschaft bescheidgegeben, dass die Rehe in dem Waldstück...