Drei Verletzte bei Eibenstock: Motorrad fährt auf Motorrad auf

Ein Motorradfahrer wollte ein Auto überholen, bremste aber plötzlich ab. Das erwies sich als fatal für einen zweiten Motorradlenker.

Fatale Entscheidung eines Motorradfahrers: Auf der Bundesstraße 283 setzte der 63-Jährige am Samstag zum Überholen eines Pkw an. Auf dem Gegenfahrstreifen bremste er plötzlich ab, was einem zweiten Kradfahrer (54) und seiner Sozia (48), die ebenfalls überholen wollten, zum Verhängnis wurde. Sie prallten auf das Kraftrad des ersten Fahrers...