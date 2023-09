Eibenstocker haben Sommerfest gefeiert

Die Eibenstocker haben einen gutes Draht zu Petrus – zum Sommerfest am Postplatz gab es strahlenden Sonnenschein.

Das Sommerfest am Postplatz in Eibenstock hat bei herrlichsten Sommerwetter zahlreiche Gäste in die Innenstadt gelockt. Unter Federführung des Gewerbe- und Tourismusvereins Eibenstock ist Freitagabend und am Samstag gefeiert worden. Und es gab eine ganze Menge zu erleben für Groß und Klein – auf zwei Bühnen hat es Samstag ein...