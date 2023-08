Ein halbes Jahrhundert Wurzelfest: Bockau begibt sich in den Ausnahmezustand

An die Bürgermeisterwahl 2015 in Bockau erinnert sich Franziska Meier (parteilos) mindestens noch genauso gut wie an ihre eigene Anfang dieses Jahres. Schon damals sollte das Laborantendorf einen neuen Ortschef bekommen. Siegfried Baumann hatte sein Büro bereits ausgeräumt. Er bekleidete dieses Amt von 1982 bis 1990. Nach der Wende war Ludwig...