Electric Summer Night in Sosa: 600 Besucher feiern bei Open-Air-Party

Mitten im Grünen ist die Freilichtbühne in Sosa auch in diesem Jahr wieder die perfekte Location gewesen für die Electric Summer Night. Die Open-Air-Party hat am Samstag bei der elften Auflage 600 Besucher angelockt. Diesmal gab es zwei Floors, die zum Großteil von regionalen DJs bespielt worden sind - und zwar mit einer Mischung aus Electro,...