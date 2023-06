Elfjähriger bei Unfall in Schwarzenberg verletzt

Unfälle mit verletzten Personen und zum Teil hohem Sachschaden haben sich am Donnerstag in der Region ereignet. Ein Toyota (Fahrer: 18), der gegen 19.20 Uhr auf der Bahnhofstraße in Schwarzenberg unterwegs war, erfasste einen elfjährigen Jungen, der mit einem Fahrrad die Straße überquerte. Dabei wurde das Kind leicht verletzt. Die Polizei...