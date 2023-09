Ende einer Riesenumleitung im Erzgebirge steht fest - auf die Stunde genau

Die Vollsperrung der B 169 in Stützengrün gehört zu den nervigsten Verkehrshindernissen im Erzgebirge und im Vogtland. Entgegen anderslautenden Informationen soll Ende November wieder Freie Fahrt herrschen.

Schreck lass nach: Das Baustelleninformationssystem des Freistaats Sachsen malt den Autofahrerteufel an die Wand. Es meldet, dass die Vollsperrung der Bundesstraße 169 in Stützengrün bis Weihnachten dauert – bis 22. Dezember, 17 Uhr. Drei weitere Monate, in denen Autofahrer die kilometerlangen Umleitungen über Eibenstock oder Bärenwalde in...