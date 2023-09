Erneut Arbeiten an Millionenprojekt in Aues Innenstadt

Im Goethe-Palais in Aue sind schon die ersten Mieter eingezogen. Doch nun werden wieder Gerüste am Gebäude gestellt. Warum?

Passanten in der Schneeberger Straße in Aue bleiben derzeit verwundert stehen und richten ihre Augen auf das Goethepalais. In dem in den vergangenen Jahren aufwendig sanierten Haus sind die ersten Mieter bereits eingezogen, doch nun stehen wieder Gerüste an dem Gebäude. Warum? Investor Hartmut Teicke aus Berlin klärt auf: „Wir mussten...